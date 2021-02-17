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    تحديد الوثائق المطلوبة للمسافرين جواً من أذربيجان إلى تركيا وروسيا وأوكرانيا وجورجيا

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥‎٦]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    تم تحديد الوثائق المطلوبة من المسافرين جواً من بلادنا إلى تركيا وروسيا وأوكرانيا وجورجيا.

    افادت أذرتاج أن البيان بهذا الصدد ورد من رئيس دائرة الهجرة الحكومية وصال حسينوف على صفحته الرسمية في فيسبوك.

    يشار إلى أن الأشخاص الذين يسافرون إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا يحتاجون إلى نتيجة سلبية لفحص COVID-19 طريقة (PCR) قبل 48 ساعة من اقلاع الطائرة. بالنسبة لروسيا، يجب أن تكون الشهادة الطبية التي تظهر نتيجة الفحص باللغة الروسية أو الإنجليزية. يُطلب من الأطفال دون سن السادسة الذين يسافرون إلى تركيا الحصول على نتيجة الفحص.

    يجب على الأشخاص الذين يسافرون إلى أوكرانيا تقديم شهادة التأمين بالإضافة إلى ذلك (لا تنطبق على أولئك الذين لديهم تصريح الإقامة الدائمة) وتصريح الإقامة في أوكرانيا أو إذا لم يكن فرد من أفراد الأسرة مواطنا اوكرانيا، فيجب تقديم وثيقة تؤكد الوضع المالي (شهادة بنكية أو نقدًا وإلخ.).

    يجب على زوار جورجيا تقديم دليل على اكتمال التطعيم (كلتا الجرعتين).

    يجب على الراغبين في السفر براً أن يتقدموا بطلب إلى سفارات (قنصليات) هذه البلدان في بلدنا.

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    تحديد الوثائق المطلوبة للمسافرين جواً من أذربيجان إلى تركيا وروسيا وأوكرانيا وجورجيا