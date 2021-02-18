تسجيل 365 اصابة جديدة بكوفيد 19 في جورجيا خلال يوم
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٧]
تبليسي، 18 فبراير / شباط، )أذرتاج(
ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 365 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 267 ألف و313 شخص.
قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 3399 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 260 الف و266 مصاب من الوباء. يتم علاج 252 في العيادات و1869 في الفنادق المعدلة و248 في المنزل.
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