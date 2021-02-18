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    الخارجية الاذربيجانية تعلن تأجيل اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا

    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٣٧]

    باكو، 18 فبراير، اذرتاج

    اعلنت وزارة الخارجية الاذربيجانية في حسابها الرسمي في تويتر تأجيل اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا، المرتقب في 19 فبراير بباكو.

     

    AZERTAG.AZ :الخارجية الاذربيجانية تعلن تأجيل اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا
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