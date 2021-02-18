باكو، 18 فبراير، اذرتاج اعلنت وزارة الخارجية الاذربيجانية في حسابها الرسمي في تويتر تأجيل اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا، المرتقب في 19 فبراير بباكو.

AZERTAG.AZ : الخارجية الاذربيجانية تعلن تأجيل اللقاء الثلاثي لوزراء خارجية اذربيجان وتركيا وجورجيا

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