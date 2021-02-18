سماكة الثلوج في قاخ 40 سم

قاخ، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تتساقط الثلوج في الجبال وسفوح المنطقة الشمالية الغربية من أذربيجان منذ مساء يوم 17 فبراير. انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الارصاد الجوية ان معظم الثلوج تساقط في المناطق الجبلية بمنطقة قاخ وكذلك في مدينة قاخ.

وبلغت سماكة الثلوج في قرية إيليسو 40 سم ومدينة قاخ 15-20 سم.

ولم يتسبب تساقط الثلوج نتيجة الإجراءات التنفيذية في مشاكل خطيرة في مجال الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.