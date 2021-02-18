نقل 2.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال يناير

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم تصدير 3 ملايين و161.4 ألف طن من البترول الأذربيجاني في الشهر السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ مليونان و509.3 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن مليونين و509.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال شهر يناير.