نقل 2.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال يناير
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم تصدير 3 ملايين و161.4 ألف طن من البترول الأذربيجاني في الشهر السابق عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة البترول الوطنية الأذربيجانية انه تم ضخ مليونان و509.3 الف طن من النفط عموما إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن مليونين و509.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال شهر يناير.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٥١]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٨]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٧]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٦]
١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٥٩]
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٠١:١٧]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٩]
١٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
١٥.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥٤]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٤٨]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك