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    نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم خلال الشهر السابق

    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٤٤]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم نقل 3 مليارات و549.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتفع 12.2 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من شهر يناير.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 45.3 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل مليار و607.1 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

    AZERTAG.AZ :نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو-تبليسي-أرضروم خلال الشهر السابق
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