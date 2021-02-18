أذربيجان تنتج 2.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التجاري في يناير

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 3 ملايين و80.6 ألف طن من النفط الخام (بما في ذلك مكثف الغاز) و3 مليارات و518.4 متر مكعب من الغاز الطبيعي. تم شراء مليارين و604.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي التجاري من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه خلال الشهر بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج في صناعة التعدين 2.3 مليار مانات بانخفاض 4.8 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

انخفض إنتاج النفط التجاري في البلاد بنسبة 4 في المائة، بينما زاد إنتاج الغاز التجاري بنسبة 7.9 في المائة.