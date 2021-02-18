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    انخفض إنتاج البنزين والديزل

    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٦]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم إنتاج 189.3 ألف طن من وقود الديزل و86.2 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و39.1 الف طن بنزين في صناعة البتروكيماويات و29.9 الف طن من النفط الأبيض و1.8 الف طن من زيت الوقود و2.5 الف طن من مواد التشحيم و5.7 ألف طن من زيت البيتومين و20.8 ألف طن من فحم الكوك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 20.4 في المئة مقارنة مع شهر يناير من عام 2019 وبلغت 268.5 مليون مانات.

    انخفض إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 45.8 في المائة وزيت الوقود - بنسبة 39 في المائة والبنزين بنسبة 29.3 في المائة ووقود الديزل بنسبة 6.8 في المائة والقار النفطي بنسبة 61.2 في المائة وفحم الكوك بنسبة 85 في المائة.

    AZERTAG.AZ :انخفض إنتاج البنزين والديزل
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