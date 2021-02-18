أذربيجان: تسجيل 145 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و155 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
سجلت إصابة 145 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 155 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 232 ألف و636 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 227 ألف و271 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3190 مريض ويستمر علاج 2175 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و528 ألف و610 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7216 فحص طبي.
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