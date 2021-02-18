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    رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي نائب الرئيس التركي

    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]

    أنقرة، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أقيمت مراسم استقبال لرئيس وزراء جمهورية أذربيجان في القصر الرئاسي في تركيا يوم 18 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.

    ثم جرى اللقاء بين الجانبين.

     

    AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي نائب الرئيس التركي
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