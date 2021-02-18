أنقرة، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج) التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وذلك على هامش زيارته الرسمية الى تركيا. افادت وكالة اذرتاج ان اللقاء جرى في القصر الرئاسي.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي الرئيس التركي

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