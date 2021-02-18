الحكومة اليابانية تخصص منحة مالية لأذربيجان

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قررت الحكومة اليابانية في 16 فبراير تخصيص منحة عاجلة بقيمة 1.2 مليون دولار لأذربيجان فيما يتعلق بالوضع الإنساني الناجم عن النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة اليابانية لدى أذربيجان انها منحة لتحسين الظروف المعيشية لإعادة التأهيل والرعاية الطبية وتوفير المستلزمات الطبية بناءً على طلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدة إلى المجتمع الدولي.

المساعدة المقدمة في هذه المنحة هي كما يلي:

- تزويد المستشفى الرائد بالمعدات الطبية؛

- توفير نحو 500 شخص بالمياه الصالحة للشرب؛

- إعادة تأهيل مآوى مؤقتة لنحو 6400 شخص وتقديم المساعدة لمكافحة البرد؛

- تنفيذ مساعدات غذائية لنحو 8000 شخص.

بعد استقلال بلدنا، أطلقت الحكومة اليابانية مشاريع المساعدة الرسمية للتنمية في أذربيجان ونفذت حتى الآن حوالي مليار دولار في شكل قروض ميسرة وأكثر من 100 مليون دولار في شكل منح. تعتزم الحكومة اليابانية مواصلة المساعدة لأذربيجان.