أذربيجان تطرح المزاد للتنقيب عن مناجم معدنية

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم طرح مناجم معدنية في المزاد.

افادت وكالة اذرتاج انه جاء ذلك في بيان مشترك بين وزارتي الاقتصاد والبيئة والموارد الطبيعية.

يذكر أنه لأول مرة، سيتم طرح الرواسب المعدنية في المزاد. وفي هذا الصدد، تم التوصل إلى اتفاق بين مركز تنظيم المزادات لدائرة الدولة حول شؤون الملكية التابع لوزارة الاقتصاد والوكالة الحكومية لاستغلال الموارد المعدنية بوزارة البيئة والموارد الطبيعية. إن الهدف هو توسيع بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على مبادئ التنمية المستدامة في المناطق وتشكيل نظام أمن بيئي يضمن الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وحماية موثوقة للبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في البداية، سيتم تشغيل المناجم الواقعة في أغجبدي وبيلقان وجورانبوي وقويقول وقازاخ وتوفوز عن طريق المزاد. في الوقت نفسه، بعد إعادة تقييم المناجم المعدنية الموجودة في الأراضي المحررة، من المخطط تشغيل هذه المناجم عن طريق المزاد وفقًا للقانون.

سيتم نشر معلومات مفصلة عن شروط المزاد والمناجم المعدنية التي سيتم تشغيلها على الموقع الرسمي لدائرة الدولة لشؤون الملكية التابعة لوزارة الاقتصاد "emlak.gov.az" وعلى بوابة التخصيص "privatization.az".