تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٠]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
التقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف مع رئيس مكتب التحول الرقمي التركي علي طه كوج وذلك على هامش زيارته الى تركيا.
افادت وكالة اذرتاج ان الوزير رشاد نبييف نشر هذا على حسابه على الشبكة الاجتماعية.
قال الوزير إنه "ناقشنا تعاوننا المستقبلي في موضوع "الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة و"السحابة الحكومية". واتفقنا على تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات".
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