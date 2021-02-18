تعليق مباراة أخرى بسبب ظروف الطقس
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
كنجة، 18 فبراير، أذرتاج
علقت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم مباراة استضاف فيها توران طاووس سومغايت الرديف تعليقا نهائيا بعد أن أجلتها الى اليوم في الفترة الثانية بسبب سوء ظروف الطقس في مدينة طاووس.
وقالت الادارة في بيان إنها علقت مباراة اخرى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. وعلقت مباراة كبز كنجة وقراداغ لوكباتان بسبب سوء ظروف الطقس لكثافة هطول الثلوج وسيحدد موعدي المباراتين لاحقا.
واضافت أن مباراة توران طاووس – سومغايت الرديف ستنطلق من الدقيقة الـ51 التي اوقفتها فيها.
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