  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    تعليق مباراة أخرى بسبب ظروف الطقس

    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]

    كنجة، 18 فبراير، أذرتاج

    علقت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم مباراة استضاف فيها توران طاووس سومغايت الرديف تعليقا نهائيا بعد أن أجلتها الى اليوم في الفترة الثانية بسبب سوء ظروف الطقس في مدينة طاووس.

    وقالت الادارة في بيان إنها علقت مباراة اخرى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. وعلقت مباراة كبز كنجة وقراداغ لوكباتان بسبب سوء ظروف الطقس لكثافة هطول الثلوج وسيحدد موعدي المباراتين لاحقا.

    واضافت أن مباراة توران طاووس – سومغايت الرديف ستنطلق من الدقيقة الـ51 التي اوقفتها فيها.

    AZERTAG.AZ :تعليق مباراة أخرى بسبب ظروف الطقس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٤٠]
    تيمور رجبوف يفوز بالبرونزية في مسابقة Opera Euro Rapid
    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٠]
    نفطجي ينزع زعامة الترتيب من قراباغ مضيفه رغم 3 بطاقات حمراء
    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٥‎]
    صبائل يخسر أمام سومغايت
    ١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٤٧]
    غابالا يفوز على كشلة بهدفين دون رد
    تعليق مباراة أخرى بسبب ظروف الطقس تعليق مباراة أخرى بسبب ظروف الطقس