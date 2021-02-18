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    قراباغ الرديف يخسر أمام صباح الرديف ضيفه بهدفين متأخرين

    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    خسر قره باغ الرديف أمام صباح الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 61 المنظمة على الاستاد الاحتياطي بملعب باكو الاولمبي بالعاصمة قادها الحكم بايراموف دون جماهير.

    وسجل فرجوف هدف التقدم لصالح صاحب الارض د68 من ركلة الجزاء فيما رد عليه عيسى زاده د89 وعبد الله يف د90+2.

    وعاقب الحكم لاعبيْن من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

    واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز ارتفع صباح الرديف الى المركز الثالث برصيد 26 نقطة فيما استقر قراباغ الرديف بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

    AZERTAG.AZ :قراباغ الرديف يخسر أمام صباح الرديف ضيفه بهدفين متأخرين
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