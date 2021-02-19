نفطجي الرديف يتغلب على كشلة الرديف مضيفه في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء و11 صفراء

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

تغلب نفطجي الرديف باكو على كشلة الرديف باكو مضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 63 المنظمة على ملعب اي اس كا أرينا بالعاصمة قادها الحكم الله وردييف دون جماهير.

وجاءت اهداف الضيف من طرف علي زاده د13 من ركلة الجزاء ونادروف د26 مرماه وعلي بيكلي د45+3.

وعاقب الحكم 9 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبيْن من صاحب الارض د69 ود90 ولاعبا من الضيف د76 بالبطاقات الحمراء.

كما فشل صاحب الارض في تسجيل هدف من ركلتي الجزاء د69 ود87 ومن سوء حظ لاعب صاحب الارض الذي سجل هدفا في مرماه أنه فشل في ركلة الجزاء الثانية ايضا.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع نفطجي الرديف الى المركز الثاني برصيد 27 نقطة فيما ظل كشلة الرديف بالمركز السابع برصيد 11 نقطة.