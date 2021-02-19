مناقشات حول التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة بين وزارة الطاقة لجمهورية أذربيجان ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية على شكل مؤتمر افتراضي.

أبلغت وزارة الطاقة وكالة أذرتاج أن رئيس اللجنة من الجانب الأذربيجاني ونائب وزير الطاقة كمال عباسوف قال إن العلاقات بين البلدين تنمو في قطاع الطاقة وأن التعاون المكثف في صيغة أوبك + أعطى دفعة لنمو العلاقات في قطاع الطاقة. وأشير إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مختلف قطاعات الطاقة، سواء كانت الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة وستساهم اجتماعات اللجنة الفنية في تحقيق هذه الإمكانات وزيادة تطوير العلاقات.

وقال رئيس اللجنة عن جانب المملكة العربية السعودية وكبير مستشاري وزارة الطاقة ناصر الدوسري إنه هناك تعاون موثوق به في مجال الطاقة ويصب تطوير هذا التعاون في مصلحة البلدين. في نهاية العام الماضي، وقعت وزارة الطاقة وشركة "أذرإينيرجي" المساهمة وشركة “ACWA Power” السعودية الاتفاقيات ذات الصلة بشأن مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 240 ميجاوات وسيُقام حفل وضع حجر الأساس في المستقبل القريب. وأشاد بديناميكيات تطوير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

وتبادل تبادل الجانبان في الاجتماع الآراء حول مواضيع المشاركة في إنتاج النفط وتكريره وتصدير المنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق العالمية وآفاق الاستثمار لكل من شركات "Saudi Aramco" و " SABIC " و“ACWA Power” السعودية في المجالات ذات الصلة في أذربيجان، فضلاً عن مجالات مثل استكشاف الغاز وتطوير الإنتاج وآليات الحوافز للاستثمار الأجنبي.

وقدمت عروض متبادلة في مجالات اقتصاد الكربون الدائري والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأبلغ الجانب السعودي عن إمكانات الطاقة المتجددة لأذربيجان، وخاصة الأراضي المحررة وخطط إنشاء منطقة الطاقة الخضراء وإعداد مشروع القانون في هذا المجال والاستعدادات لمزادات الطاقة المتجددة.

شاركت عن اذربيجان في الاجتماع وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وسوكار وشركة "أذرإينيرجي" المساهمة. في النهاية تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الفنية في اذربيجان.