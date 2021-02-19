زيارة رئيس وكالة الفضاء التركية الى شركة أذركوسموس

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

قام وفد برئاسة رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم الذي يقوم بزيارة إلى أذربيجان بزيارة مقر شركة أذركوسموس المساهمة (Azercosmos Open Joint Stock Company).

أبلغت شركة أذركوسموس وكالة أذرتاج أن سردار حسين يلدريم التقى خلال الزيارة بوفد من أذركوسموس. تم إطلاع الضيف خلال الاجتماع على أنشطة أذركوسموس والاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي وخدمات الاستشعار عن بعد التي تقدمها الأقمار الاصطناعية Azerspace-1 وAzerspace-2 و Azersky.

وأشارت وكالة الفضاء التركية خلال الاجتماع إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الفضاء الوطني التركي، بما في ذلك إنتاج مركبة فضائية محلية وخطة الهبوط على سطح القمر في عام 2023 وإطلاق أول رجل الفضاء التركي عام 2028. توحد وكالة الفضاء التركية التي تأسست في ديسمبر 2018 جميع الشركات العاملة في قطاع الفضاء في تركيا.

قال رئيس وكالة الفضاء التركية الذي قام بأول زيارة رسمية له إلى أذربيجان إنهم مهتمون بالتعاون الوثيق في الفضاء مع الدولة الشقيقة. كما شدد على أهمية تبادل الخبرات في تدريب المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال الفضاء وتحسين معارفهم النظرية والعملية.

توفر شركة أذركوسموس المساهمة التي هي مشغلة الأقمار الصناعية الأولى والوحيدة في جنوب القوقاز خدمات أقمار صناعية عالية الجودة للاتصالات والاستخبارات الجغرافية. تم إطلاق Azerspace-1 في فبراير 2013 وتشغيله بواسطة أذركوسموس ويقع في موقعه المداري عند خط طول 46 درجة شرقاً ويغطي أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. تتكون حمولة القمر الصناعي الذي سيعمل في المدار لمدة 15 عاماً على الأقل من 36 جهازاً للإرسال والالتقاط: 24 في النطاق C و12 في النطاق Ku. تولت أذركوسموس إدارة Azersky وهي ثاني أكبر ساتل رصد الأرض عالي الدقة (دقة 1.5 متر) منذ ديسمبر 2014 وبالتالي بدأ تسويق الاستشعار عن بعد للأرض، بما في ذلك خدمات المعلومات الجغرافية. تتضمن خطط التطوير الإستراتيجية للشركة توسيع نطاق الإحاطة ونطاق الخدمات. لهذا الغرض، أطلقت شركة أذركوسموس في عام 2018 ساتل الاتصالات الثاني Azerspace-2 في الموقع المداري البالغ 45 درجة شرقاً.