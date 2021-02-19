نائب روسي: إني متألم مما شاهدته من اعمال التدمير المتعمد لمدينة أغدام أثناء الاحتلال

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

زار عضو مجلس الدوما الروسي ورئيس حزب رودينا اليكسي زورافليوف أغدام يوم 18 فبراير في إطار زيارته أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن البرلماني الروسي أعرب خلال زيارته إلى أغدام المعروفة باسم "مدينة الأرواح" والتي احتلت عام 1993 ودمرت طوال 27 عاماً ماضية عن تألمه العميق من الوضع الحالي للمدينة التي كانت معروفة في حينها بمستوى تطورها في المنطقة.

وبعد زيارته لمسجد أغدام نصف المدمر، أعرب البرلماني عن تأثره بالتدمير المتعمد للمدينة أثناء الاحتلال. وقال إن المسجد المحمي جزئياً لم يكن مؤشراً على احترام المحتلين للتراث الديني لأذربيجان. وقال اليكسي زورافليوف: "تم الاحتفاظ بمآذن المسجد واستخدامها لأغراض عسكرية أي لتنسيق القصف المدفعي".

وفي الختام قال النائب إنه يعتقد أن أذربيجان ستعيد ترميم هذه المدن والمستوطنات المدمرة وغيرها وأعرب عن ثقته في أنه سيزور في المرة القادمة مدينة أغدام التي يتم إحياؤها.