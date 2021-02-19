تعاون بين تكنوبارك اسطنبول التركي ووكالة الابتكار الأذربيجانية

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

بدأت تنسيق أعمال إعادة البناء في قره باغ انطلاقاً من تعليمات من رئيس الجمهورية. قره باغ اشتهرت قبل كل شيء، بكونها مركزاً للثقافة وموطناً للشعراء والموسيقيين والفنانين. لكن عند كتابة تاريخ قره باغ الجديد، فإن تحويلها إلى مكان للتقنيات العالية والابتكارات في المنطقة يأتي أمرا مهما للاقتصاد والتقدم المستقبلي لدولتنا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الابتكار أنه من المقرر افتتاح مجمعات التكنولوجيا ومراكز الابتكار في قره باغ لهذا الغرض. وقعت وكالة الابتكار مذكرة التعاون في مجال التكنولوجيات العالية مع مجمع تكنوبارك اسطنبول بتركيا استمراراً لأنشطتها في هذا الاتجاه. تحتوي الوثيقة على بنود تعكس الأنشطة المشتركة المستقبلية للطرفين. من أجل زيادة مستوى المعرفة التكنولوجية وتدريب المهنيين الشباب في أذربيجان من المخطط تنفيذ برامج الحضانة والتسريع المنتظمة وبرامج نقل التكنولوجيا، وكذلك تبادل المعرفة والخبرة. لهذا الغرض يتوخى تنظيم ندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات متبادلة وإنشاء مكاتب التمثيل في كلا البلدين والأهم من كل ذلك، مجمعات مشتركة للتكنولوجيا العالية. ومن المقرر إجراء أحدث البحوث العلمية "سوفت" و"هارد" في هذه الحدائق، فضلاً عن إنتاج أجهزة عالية التقنية. ستخلق الحرم الجامعية المنتظمة لشباب ومحترفينا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيئة لتواصل بعضهم مع بعض وتبادل الخبرات وتنفيذ الأفكار الجديدة.

تهدف وكالة الابتكار في إبرام اتفاقيات التعاون هذه الى تحويل أذربيجان إلى مساحة للتقنيات العالية والابتكارات في المنطقة واتخاذ خطوات للاقتصاد والتقدم المستقبلي لدولتنا.