تشغيل مركز "آغ بولاغ" للتزلج

نخجيوان، 19 فبراير ، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف: "السياحة أداة مهمة للغاية لتنمية المناطق وتعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلاد، وصورة أذربيجان واندماجها في العالم". في أذربيجان وفي جمهوريتها نخجيوان ذات الحكم الذاتي، تم تحقيق تطور سريع في قطاع السياحة، كما هو الحال في جميع قطاعات الاقتصاد. تعد قرية آغ بولاغ في مقاطعة شهبوز أول القرية في بلدنا حيث يتم بناء البنية التحتية السياحية المعقدة. تسمح الظروف الطبيعية والجغرافية المواتية بتطوير العديد من أنواع السياحة هنا. وفقًا لـ"برنامج الدولة لتطوير السياحة في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي في 2018-2022"، تم القيام بعمل شامل لتطوير السياحة الريفية والتزلج في منطقة آغ بولاغ. تم إنشاء منطقة آغ بولاغ للسياحة الريفية والاستجمام بمرسوم رئيس المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2018.

وأبلغ المكتب الصحفي للمجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذاتي الحكم الذاتي وكالة أذرتاج أن مركز أغبولاغ للتزلج بدأ يعمل اعتباراً من 17 فبراير.

وحضر الحفل رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي ، واصف طالبوف.

قال وزير الاقتصاد بجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي تابديغ علييف: "إن الإجراءات المتخذة لتطوير ريادة الأعمال في الجمهورية ذات الحكم الذاتي والتحسين المستمر لمناخ الأعمال والاستثمار شكلت طبقة واسعة من رواد الأعمال". إن توفر الهواء النظيف بيئياً والمعالم التاريخية والطبيعية ووجود مراكز معالجة طبيعية فريدة وإنشاء وسائل النقل البري الحديثة والبنية التحتية الفندقية قد خلق ظروفاً مواتية لتطوير السياحة في بجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي. أدى جذب استثمارات جديدة وزيادة تحسين جودة الخدمات إلى إعطاء زخم إضافي لتنمية السياحة. كما أن الإنهاء من الموسمية السياحية في الأرض القديمة وتقديم خدمات سياحية على مدار العام وزيادة الجاذبية السياحية يفتح أيضاً فرصاً واسعة لتطوير السياحة الشتوية. في هذا الصدد، فإن إنشاء مركز آغ بولاغ للتزلج له أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.

هنأ رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي واصف طالبوف الموظفين بافتتاح مركز التزلج في قرية آغ بولاغ وقال إن قرية آغ بولاغ كانت تثير اهتمام الأخصايين في عهد الاتحاد السوفيتي بجوها وطبيعتها. وكان التلاميذ من مختلف مدارس الجمهورية ذات الحكم الذاتي يقضون عطلتهم الصيفية هنا وتعرفوا على طبيعة القرية. ومع ذلك، أثرت العواقب المريرة للتسعينيات على القرية، وكذلك على مناطق أخرى من الجمهورية ذات الحكم الذاتي وانهارت البنية التحتية وأصبحت الظروف المعيشية صعبة واضطر سكان الأرياف إلى الانتقال إلى المناطق الأخرى. بالاختصار، أصبح من الضروري إعادة بناء القرية وتطويرها. بدأت هذه الأحداث بإنشاء مكتب تمثيلي لدائرة الإدارة الريفية في آغ بولاغ. تقرر بناء منتجع للتزلج بالقرب من مركز الترفيه في القرية لزيادة تطوير السياحة. موقعها على ارتفاع ألفي متر فوق مستوى سطح البحر ووفرة الثلوج في أشهر الشتاء والمناظر الطبيعية المناسبة لمنتجع التزلج سببت لاختيار هذه المنطقة.

تحدث شيمناز عباسوف نيابةً عن الشباب وقال: “لقد تم تنفيذ أعمال البناء واسعة النطاق في جمهوريتنا ذات الحكم الذاتي لسنوات عديدة. أينما نظرنا اليوم نشاهد المدارس الحديثة والمراكز الصحية والمرافق الثقافية والطرق والحدائق الجميلة. في أبريل 2018، بدأت أعمال التشجير في القرية وأعيد بناء المنازل والمباني الملحقة والكهرباء والاتصالات وإمدادات الغاز. تم تنفيذ بناء المركز الذي يقع على ارتفاع ألفي متر فوق مستوى سطح البحر على أساس مشروع معد من قبل شركة MND الفرنسية. يحتوي المركز على منطقة التزلج بطول 1580 متر عرضها 18-30 متراً وملاهي وحدائق للأطفال وخطوط النقل بطول 219 متر وبحيرة صناعية بسعة 20 ألف متر مكعب و26 نظاماً ثابتاً و3 أنظمة متحركة لصنع الثلج. عدد 1 محطة محرّكة وتلفريك بطول 980 متر يبلغ فرق الارتفاع فيها بين محطتي البداية والنهاية 267 متر. تحتوي التلفريك على 59 كبينة بـ4 مقاعد في كل منها، مما يسمح لها بخدمة أكثر من ألف سائح في ساعة.

قال الأخصائي التركي المتدرب في المركز صلاح الدين سنجر: "إني أتدرب هنا منذ عامين. يهتم الناس جداً بالتزلج. آمل أن يشارك المتزلجون الذين نشأوا هنا في المسابقات الدولية في المستقبل القريب.

العيادة الخارجية الجديدة ستخدم القرويين والسياح يعد تطوير الرعاية الصحية أحد الأولويات الرئيسية لسياسة الدولة في بلدنا. قال الخبير في المنتجع ان نمت في نخجيوان البنية التحتية الصحية الحديثة وتوفير الكوادر مع رفع مستوى الخدمات الطبية بشكل كبير. هذه التدابير ، التي هي تعبير عن القيمة المعطاة للعامل البشري، تغطي جميع المناطق السكنية في الجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك القرى الجبلية النائية. سيوفر مستوصف الطبيب الجديد الذي يجري بناؤه في منطقة آغ بولاغ السياحية رعاية صحية حديثة للسياح وكذلك القرويين.