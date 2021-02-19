وزير الاقتصاد: ستنشأ مندوبية تجارية لاذربيجان في القنصلية العامة في اسطنبول قريبا

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

ستنشأ مندوبية تجارية لاذربيجان في القنصلية العامة في اسطنبول قريبا.

افادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائل جباروف.

قال الوزير ان هذا سيساهم في المزيد من توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية بين اذربيجان وتركيا الشقيقة.