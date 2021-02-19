انخفاض تكلفة خدمات المعلومات والاتصالات

باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

قدمت مؤسسات المعلومات والاتصالات خلال يناير خدمات بقيمة 177.8 مليون مانات.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء ان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت تكلفة خدمات المعلومات والاتصالات في شهر يناير من هذا العام بنسبة 5.1 في المائة بالقيمة الحقيقية.