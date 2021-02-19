إنفاق 16.8 مليون مانات من رأس المال الثابت على المعلومات والاتصالات
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠١]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم إنفاق 2.3 في المائة من إجمالي الأموال الموجهة للأصول الثابتة على خدمات المعلومات والاتصالات خلال شهر يناير.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء ان 16.8 مليون مانات توجه الى قطاع المعلومات والاتصالات. هذا هو زيادة قدرها 3.6 مرات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
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