أذربيجان تصدر النفط بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي

باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 28 مليون و374.2 الف طن من النفط الخام بقيمة 8 مليارات و520.4 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – أغسطس العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.