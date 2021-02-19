  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر النفط بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 28 مليون و374.2 الف طن من النفط الخام بقيمة 8 مليارات و520.4 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – أغسطس العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر النفط بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:١٥‎]
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.7 مليار دولار خلال العام السابق
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١١:٢٢]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 64.78 دولار
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:٥‎٦]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [٠٨:٣٢]
    مناقشات حول التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية
    أذربيجان تصدر النفط بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي