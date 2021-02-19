أذربيجان تصدر النفط بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 28 مليون و374.2 الف طن من النفط الخام بقيمة 8 مليارات و520.4 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – أغسطس العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.
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