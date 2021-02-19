باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج) بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير 13 مليارا و839.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام السابق. وبلغت قيمة الغاز الطبيعي مليارين و763.4 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

AZERTAG.AZ : تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.7 مليار دولار خلال العام السابق

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده