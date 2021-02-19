رئيس وزراء أذربيجان يزور تمثال حيدر علييف في أنقرة
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٠٥]
أنقرة، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
زار رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف والوفد المرافق له اليوم تمثال حيدر علييف في أنقرة.
افادت وكالة اذرتاج ان رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف زار تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في الحديقة على هامش زيارته الى تركيا ووضع إكليلا من الزهور امام تمثاله إجلالا لذكراه.
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