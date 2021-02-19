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    أذربيجان: تسجيل 193 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و201 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]

    باكو، 20 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 193 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 201 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 232 ألف و829 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 227 ألف و472 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3193 مريض ويستمر علاج 2164 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و535 ألف و825 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7215 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 193 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و201 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص
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