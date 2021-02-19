ميكايل جباروف: سيمكن إنشاء صندوق الاستثمار الأذربيجاني التركي المشترك من تنمية بلادنا بشكل أسرع

أنقرة ، 19 فبراير، أذرتاج

النقل والعبور من المجالات المهمة للتعاون الثنائي بين أذربيجان وتركيا. واليوم جرت مباحثات مع الجانب التركي في هذه المجالات. كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنتقل من أذربيجان إلى تركيا وآسيا الوسطى، وكذلك في الاتجاه المعاكس في السنوات الأخيرة. كانت الديناميكيات في عام 2020 بـ74.4 % مقارنة بعام 2019.

تفيد أذرتاج أن البيان في هذا الصدد صجر من وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف في منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني المنعقد في أنقرة يوم 18 فبراير.

وقال الوزير أيضاً إن اتفاقية التجارة التفضيلية تلعب دوراً هاماً في التعاون بين تركيا وأذربيجان. قد صدق البرلمان التركي على الاتفاقية الموقعة في عام 2019. سيسهم دخول الوثيقة حيز التنفيذ في الأول من مارس في تطوير علاقاتنا التجارية. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تعيين الملحق التجاري التركي في ناخشيوان، وكذلك فتح بعثة تجارية لأذربيجان في اسطنبول وفقاً لتوجيهات الرئيس إلهام علييف، سيضمن عملاً أكثر كفاءة ومرونة. إنه لمن دواعي السرور أن رجال الأعمال الأتراك ممثلون على نطاق واسع في أذربيجان. تشارك الشركات التركية والأذربيجانية بنشاط في الاستثمارات المتبادلة. يمكن أن مبادرات مثل إنشاء صندوق الاستثمار الأذربيجاني التركي المشترك وتنفيذ الشركات الدولية الكبيرة والمشاريع الكبيرة، وخاصة المشاريع التي تهدف إلى تبادل التقنيات المشتركة تساعدنا في إنجاز المهام المقبلة بسرعة أكبر.