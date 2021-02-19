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    أذربيجان وتركيا تتبادلان الآراء حول تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) أورخان محمدوف في إطار زيارته إلى تركيا رئيس منظمة تطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (KOSGEB) حسن بصري كورت.

    تبادل الجانبان في الاجتماع الآراء حول فرص التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق تجربة تركيا الناجحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المشتركة. وقد أشير إلى أن أذربيجان تتعاون مع تركيا الصديقة والشقيقة في جميع المجالات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن منظمة تطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة شريكان وثيقان في هذا الاتجاه. تهتم الوكالة بالاستفادة من خبرة منظمة تطوير ودعم المشاريع الصغيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معارفهم ومهاراتهم وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما في ذلك الدعم الذي ستقدمه منظمة تطوير ودعم المشاريع الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في فترة ما بعد الجائحة.

    كما ناقش الاجتماع فرص توسيع استخدام منصات التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الوباء.

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