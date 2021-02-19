تبليسي، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج) كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان 86.1 مليون دولار خلال يناير من العام الحالي. أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن أذربيجان احتلت المرتبة الرابعة بين شركاء التجارة الخارجية لجورجيا. انخفض تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 16 في المائة.

AZERTAG.AZ : تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يبلغ 86.1 مليون

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