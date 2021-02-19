زيادة صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم تصدير 4 ملايين و14.2 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهر يناير من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال مليار و359.7 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 3 ملايين و986 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليار و960.5 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:١٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١١:٢٢]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٨]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٠]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤٣]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٧]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٩]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥٥]
١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٥٩]
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٠١:١٧]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٩]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:٠٨]
١٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥٤]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك