رئيس الوزراء الأذربايجاني علي أسدوف يلتقى برئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب

أنقرة، 19 فبراير، أذرتاج

التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف برئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنطوب في أنقرة يوم 18 فبراير.

وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في الاجتماع إن انتصار أذربيجان المجيد في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً أثار افتخاراَ وحماساً كبيرين في تركيا. تؤيد تركيا مبادرة التعاون الإقليمي الجديد التي طرحها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد الحرب الوطنية.

وأشار مصطفى شنطوب إلى أن تنفيذ ممرات نقل جديدة ومشروع سكة حديد قارس-إغدير-ناخشيوان والخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها في المستقبل ستزيد من الأهمية الاستراتيجية للجمهورية ذات الحكم الذاتي.

أشار رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف بامتنان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب بلدنا منذ اللحظات الأولى من الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوماً. وقال رئيس مجلس الوزراء إن أعمال الترميم والإعمار قد بدأت على الأراضي المحررة وستصبح المنطقة من أجمل بقع العالم وتتصدر الشركات التركية قائمة الشركات التي تنفذ هذه العملية.

كما قال علي أسدوف إن مركز المراقبة التركي الروسي المشترك يعمل بنجاح. وشدد رئيس الوزراء على أن رئيسا الدولتين حددا هدفاً استراتيجياً لزيادة التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار عام 2023. يجب على حكومتي أذربيجان وتركيا، وكذلك القطاع الخاص استخدام الإمكانات القائمة لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة.