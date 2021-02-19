علي أسدوف: جزء مهم من منصة التعاون الإقليمي الجديدة هو ممر جديد يربط بين أذربيجان وتركيا عبر ناخشيوان

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

تعمل في تركيا حوالي ألفي شركة برأسمال أذربيجاني في الوقت الحاضر. وإن رجال الأعمال الأذربيجانيين هم المتصدرون في هذا المجال بين رجال الأعمال من القوقاز وآسيا الوسطى.

تفيد أذرتاج أن البيان صدر عن رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في كلمته الملقاة في منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إعطاء دفعة جديدة لتنمية التعاون الأذربيجاني التركي في جميع المجالات، وقال إن ذلك سيزيد من حجم التبادل التجاري والاستثمار والزيارات السياحية وسيقرب بين شعبينا.

وفي إشارة إلى أن مشاريع الطاقة الكبرى التي تنفذها أذربيجان وتركيا بشكل مشترك تلعب دوراً مهماً في ضمان أمن الطاقة في أوروبا قال علي أسدوف إن حجم البضائع المنقولة عبر سكة حديد باكو- تبليسي- قارس التي تعد مشروعا مهما للبنية التحتية تضاعف العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء: "إننا على ثقة من أن هذا التعاون سيستمر". اقترحت أذربيجان بالفعل منصة التعاون الإقليمية الجديدة في شكل 3 + 3. جزء مهم من هذه المنصة هو الممر الجديد الذي يربط بين أذربيجان وتركيا عبر ناخشيوان.