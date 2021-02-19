وزيرة تركية: أحد أهدافنا الرئيسية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

خلق انتصار أذربيجان بداية الحقبة الجديدة تماماً والتي تغير التجارة والبنية التحتية اللوجستية في المنطقة. سنكون في هذه المرحلة الجديدة مع أشقائنا الأذربيجانيين.

افادت أذرتاج أن هذا البيان ورد من وزيرة التجارة التركية روهسار بيكجان في كلمة ألقتها في منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني.

وأشارت الوزيرة إلى أنه كما أكد رئيسا دولتينا، فإن أحد أهدافنا الرئيسية هو زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأشارت روهسار بيكجان إلى أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم بأسره بأوقات عصيبة بسبب الوباء، فإن تحرير أذربيجان منطقة قره باغ من الاحتلال بعزمها الكبير قد أثار سعادة لا تنتهي لنا جميعاً. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن أهنئ إخواننا الأذربيجانيين بمناسبة النصر.

وأكدت الوزيرة على أنه تم تنفيذ أكثر من 400 مشروع مع أذربيجان حتى الآن وقالت إن الشركات التركية تعمل بالفعل بشكل وثيق مع رجال الأعمال الأذربيجانيين في عملية ترميم وإعادة إعمار قره باغ. سنطبق العمل الناجح الذي أظهرناه حتى الآن في مشاريع البنية التحتية.