تركيا وأذربيجان حليفان سياسيان وشريكان تجاريان مهمان ومستثمران رئيسيان لبعضهما البعض

أنقرة، 19 فبراير، أذرتاج

إن تركيا وأذربيجان ليستا بشقيقين في الدم والروح فحسب، بل هما أيضاً حليفان سياسيان وشريكان تجاريان مهمان ومستثمران رئيسيان. أعتقد أننا سنرفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع أذربيجان إلى أعلى مستوى.

أفادت أذرتاج أن نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أغطاي أعرب عن هذه الأفكار في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال التركي الأذربيجاني.

شدد فؤاد أغطاي على اننا وقفنا الى جانب اذربيجان في وجه المحتلين والارهابيين. أتذكر بامتنان الجنود الأذربيجانيين الأبطال الذين استشهدوا في حرب قره باغ والمائة من إخواننا المدنيين الذين لقوا حتفهم وأدعو الرحمة من الله لهم وأتمنى لمحاربينا القدامى الصحة الجيدة والعمر المديد.

وفي إشارة إلى أن تركيا ستشارك بنشاط في إعادة إعمار الأراضي المحررة لأذربيجان قال نائب الرئيس إنه مع افتتاح الممر المخطط بين ناخشيوان ومناطق أخرى في أذربيجان، ستصبح باكو مركزاً لوجستياً مهماً في منطقة آسيا الوسطى.