مدينة هالانديل بيتش الأمريكية تعلن يوم 26 فبراير يوم الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لمجزرة خوجالي

واشنطن، 19 فبراير، أذرتاج

أصدر مكتب رئيس بلدية هالانديل بيتش بولاية فلوريدا بياناً بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للإبادة الجماعية في خوجالي.

ينص البيان الذي وقَّعته رئيسة البلدية جوي كوبر على مقتل أكثر من 600 شخص بريء، بينهم نساء وأطفال في مذبحة المدنيين الأذربيجانيين على يد القوات الأرمينية ليلة 25-26 فبراير 1992.

وجاء في البيان أنه بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الإبادة الجماعية في خوجالي هي أكبر جريمة الحرب في المنطقة. تعترف 20 ولاية أمريكية بمجزرة خوجالي. أعلنت العمدة جوي كوبر في 26 فبراير 2021 الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة خوجالي في هالانديل بيتش حيث أدت أحداث خوجالي إلى خسائر فادحة وأظهرت أهمية تحسين التفاهم والتسامح بين الناس في جميع أنحاء العالم.

قُدمت الوثيقة إلى رئيسة جمعية فلوريدا وأذربيجان في ولاية فلوريدا إسميرا بيراموفا. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الأذربيجانيين الأمريكية تقوم حالياً بحملة توعية عامة سنوية حول مذبحة خوجالي.

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج

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