عقد المنتدى التركي العالمي الأول للأرصاد الجوية في أنقرة

أنقرة، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

عقد اليوم المنتدى الأرصاد الجوية الأول للعالم التركي في أنقرة.

افادت وكالة اذرتاج انه شارك في المنتدى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف ونائب رئيس تركيا فؤاد أوقطاي.

نوقش توسيع الأنشطة المشتركة لوكالات الأرصاد الجوية في البلدان الناطقة بالتركية على منصات دولية في المنتدى المكرس لذكرى مرور 84 عاما من إنشاء وكالة الأرصاد الجوية التركية.

في بداية، تم الاستماع الى الكلمات ألقاها وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار باباييف ووزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديمير ومسؤولين من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية.

ثم تحدث رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف.

وتمت قراءة نداء رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في المنتدى.

ثم ألقى نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أقطاي كلمة.

وفي نهاية المنتدى، تم اتخاذ قرار بتأسيس اتحاد الأرصاد الجوية في العالم التركي.