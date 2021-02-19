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    اقتصاد


    أذربيجان تصدر الغاز الطبيعي بقيمة 100 مليون دولار

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥‎٥‎]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم تصدير الغاز الطبيعي بقيمة مليار و120.2 مليون متر مكعب من أذربيجان خلال شهر يناير.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة الغاز الطبيعي بلغت أكثر من 100 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر الغاز الطبيعي بقيمة 100 مليون دولار
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