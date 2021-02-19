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    الوزير: اتفاقية التجارة التفضيلية مع تركيا ستساهم في المزيد من توسيع علاقاتنا التجارية الاقتصادية

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    ستساهم اتفاقية التجارة التفضيلية السارية حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس مع تركيا في المزيد من توسيع علاقاتنا التجارية الاقتصادية.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف.

    اضاف الوزير ان هذا سيسمح لنا بتصدير العديد من منتجاتنا الى تركيا بشروط مسهلة دون دفع رسوم الاستيراد.

    AZERTAG.AZ :الوزير: اتفاقية التجارة التفضيلية مع تركيا ستساهم في المزيد من توسيع علاقاتنا التجارية الاقتصادية
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