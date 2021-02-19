انقرة: انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الاذربيجانية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي

باكو، 19 فبراير، اذرتاج

أجري في 19 فبراير اجتماع اللجنة الحكومية الاذربيجانية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أنقرة بحضور رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف ونائب رئيس جمهورية تركيا فؤاد أوقطاي، الى جانب وزير الاقتصاد ميكائل جباروف ووزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف ووزير التعليم إمين أمراللايف ووزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية رشاد نبييف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف ورئيس سوكار رونق عبداللايف ورئيس وزراء جمهورية نخجيوان ذاتية الحكم التابعة لاذربيجان وسبوحي محمدوف وغيرهم من الاشخاص الرسميين.

افادت اذرتاج ان علي اسدوف وفؤاد أوقطاي ألقيا كلمتين في الاجتماع.

تم التوقيع في الاجتماع على العديد من الوثائق المتعلقة بالتعاون. وقع رئيس الوزراء علي اسدوف ونائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي على بروتوكول اللجنة الحكومية المشتركة.

ثم أدلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس التركي بتصريحيين صحفيين.