أنقرة، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج) قام رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف والوفد المرافق له اليوم بزيارة مكتب تاناب - خط أنابيب الغاز عبر الأناضول. افادت وكالة اذرتاج ان المدير العام لـ"تاناب" سالتوك دوزيول قدم عرضا تعريفيا عن أنشطة المشروع. وقال رئيس الوزراء علي أسدوف إن المشروع اكتمل بناء على إرادة رئيسي أذربيجان وتركيا مؤكدا أهميته لكلا البلدين.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الأذربيجاني يقوم بزيارة مكتب تاناب في أنقرة

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