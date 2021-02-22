تصدير نحو 40 ألف طن من المنتجات النفطية

باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

صدرت البلاد 39.3 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من الصخور البيتومينية - منتجات تحتوي على 70 في المائة أو أكثر من النفط أو المنتجات النفطية خ. تجاوزت قيمة المنتجات المصدرة 14.3 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية.

يذكر انه خلال نفس الفترة من العام السابق صدرت أذربيجان أكثر من 59.3 الف طن من المنتجات النفطية بقيمة 28.1 مليون دولار.