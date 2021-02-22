افتتاح حديقة تونيوكوك للعالم التركي في أنقرة

أنقرة، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح حديقة تونيوكوك للعالم التركي والنصب التذكاري الذي يحمل نفس الاسم في أنقرة.

افادت وكالة اذرتاج انه حضر حفل الافتتاح مسؤولون ورؤساء وممثلون عن السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية العاملة في أنقرة وعلماء وشخصيات ثقافية.

في البداية، عزف النشيد الوطني التركي.

وألقى كلمة في الحفل رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى مصطفى شنتوب ورئيس الأكاديمية التركية الدولية درخان كديرالي ونائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران ورئيس بلدية ألتينداغ عاصم بالسي.

تم تشييد الحديقة والنصب التذكاري اللذان تذكرانا بالماضي التاريخي العظيم من قبل بلدية محافظة ألتينداغ في أنقرة بمشاركة الأكاديمية التركية الدولية. تعتبر الذكرى الـ1300 لتشييد نصب "بيلكه تونيوكوك" أحد أهم الأحداث في تاريخ الكتابة العالمية.

بعد الخطب، تم افتتاح حديقة "تونيوكوك" والنصب التذكاري الذي يحمل نفس الاسم.

ويذكر أن تونيوكوك العظيم الذي كان وزيراً لبيلكه كاغان ساعد بيلكه كاغان بعلمه الكبير وخبرته العالية. تم رسم نقوش أورخون بواسطة تونيوكوك بعد وفاة بيلكه كاغان وكوول تيجين. سبب تسمية هذه النقوش بـ"كتابات أورخون" هو أنها نقشت في مكان قرب نهر أورخون.