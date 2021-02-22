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    علم وتعليم


    هنغاريا تعلن برنامج منحة دراسية

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    أعلنت وزارة الزراعة الهنغارية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة برنامج منحة دراسية لعامي 2021-2022.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لقبول الوثائق للمنحة الدراسية 28 فبراير.

     

    AZERTAG.AZ :هنغاريا تعلن برنامج منحة دراسية
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