هنغاريا تعلن برنامج منحة دراسية
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
باكو، 22 فبراير، أذرتاج
أعلنت وزارة الزراعة الهنغارية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة برنامج منحة دراسية لعامي 2021-2022.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان آخر موعد لقبول الوثائق للمنحة الدراسية 28 فبراير.
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