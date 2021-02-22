انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في يناير

باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم توجيه 404.1 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال شهر يناير. وانخفضت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بنسبة 15.1 في المائة قياسا الى نفس الشهر من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم انتاج سلع بقيمة 2 مليار 284.2 مليون مانات في قطاع النفط والغاز خلال شهر يناير. انخفض الإنتاج في هذا القطاع من الصناعة بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتراجعت القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز بنسبة 6.2 بالمئة.

وتم إنتاج 64.9 في المائة من الناتج الصناعي في قطاع التعدين. وعمل 33.8 ألف شخص في قطاع النفط والغاز في الاقتصاد. وبلغ الأجر الاسمي في قطاع النفط والغاز 3326.3 مانات في العام السابق.