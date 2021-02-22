وزير التعليم الاذربيجاني والوفد المرافق له يزور تركيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
أنقرة، 22 فبراير، أذرتاج
يقوم وزير التعليم الاذربيجاني إمين أمراللايف والوفد المرافق له بزيارة جمهورية تركيا.
افادت وكالة اذرتاج ان الوزير الاذربيجاني والوفد المرافق له التقى في 22 فبراير مع وزير التعليم القومي التركي ضيا سلجوق.
عقب اللقاء أدلى الوزيران ببيان صحفي.
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