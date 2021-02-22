  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    وزير التعليم الاذربيجاني والوفد المرافق له يزور تركيا

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥‎]

    أنقرة، 22 فبراير، أذرتاج

    يقوم وزير التعليم الاذربيجاني إمين أمراللايف والوفد المرافق له بزيارة جمهورية تركيا.

    افادت وكالة اذرتاج ان الوزير الاذربيجاني والوفد المرافق له التقى في 22 فبراير مع وزير التعليم القومي التركي ضيا سلجوق.

    عقب اللقاء أدلى الوزيران ببيان صحفي.

    AZERTAG.AZ : وزير التعليم الاذربيجاني والوفد المرافق له يزور تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
    معهد المخطوطات الاذربيجاني يواصل رقمنة المخطوطات
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
    هنغاريا تعلن برنامج منحة دراسية
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٦]
    إعلان برنامج منحة دراسية في كازاخستان
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]
    وزارة العلم والتعليم الكازاخستانية تعلن برنامج منحة دراسية
    وزير التعليم الاذربيجاني والوفد المرافق له يزور تركيا