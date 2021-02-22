  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور)

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]

    افتتح مؤخرا مركز آغ بولاغ السياحي للتزلج في نخجيوان. يقع المركز في محافظة شاهبوز على ارتفاع الفي متر من مستوى سطح البحر.

    AZERTAG.AZ : مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٥‎٧]
    أراضي جبرائيل تنتعش من جديد - صور
    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]
    سماكة الثلوج في قاخ 40 سم
    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٣٩]
    29 عاماً تمر على مأساة قره داغلي
    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٣٣]
    العثور على اكثر من 5 آلاف طلقة من الذخيرة تركها الجنود الارمن في ميدان الحرب
    مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور) مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور)