مركز آغ بولاغ للتزلج في نخجيوان (صور)
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
افتتح مؤخرا مركز آغ بولاغ السياحي للتزلج في نخجيوان. يقع المركز في محافظة شاهبوز على ارتفاع الفي متر من مستوى سطح البحر.
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