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    علم وتعليم


    معهد المخطوطات الاذربيجاني يواصل رقمنة المخطوطات

    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    يواصل معهد المخطوطات باسم محمد فضولي رقمنة المخطوطات من مقتنياته ابتداء من عام 2014.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد ان المعهد يقتني اكثر من 12 ألف مخطوطة عربية وفارسية وتركية ومعظمها قد تم رقمنته. تم مسح اكثر من 5000 مخطوطة بالماسح الخاص. وضعت المخطوطات الرقمية لنظامي كنجوي وعليشير نوائي ومحمد فضولي وعماد الدين نسيمي ونصير الدين الطوسي وابو علي بن سينا وغيرهم في المكتبة. يخطط فتح المكتبة الالكترونية أمام جميع القراء قريبا.

    ويمكن الراغبين في التعرف على الفهرس الاولي للمخطوطات المدرجة في المكتبة الالكترونية الاستفادة من الروابط المقدمة في الموقع الرسمي للمعهد في الانترنت.

    AZERTAG.AZ : معهد المخطوطات الاذربيجاني يواصل رقمنة المخطوطات
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